«Нас и дальше будут душить». Ловчев – о решении CAS по контрактам легионеров

Понятно Серафимыч , если не будешь нести такую чушь , на матч-тв могут и не позвать.
Походу нуждаешься или совесть окончательно в кармане спрятал?
Чудо , ты Китай в друзья не записывай, им кроме нашего Дальнего Востока , всё по барабану.
Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских клубов.
- «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.
- Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.
«Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня.
Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС.
Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше», – сказал Ловчев.
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