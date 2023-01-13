«Нас и дальше будут душить». Ловчев – о решении CAS по контрактам легионеров

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских клубов.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.

Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.

«Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня.

Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС.

Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше», – сказал Ловчев.

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