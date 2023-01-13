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    «Нас и дальше будут душить». Ловчев – о решении CAS по контрактам легионеров

    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских клубов.

    «Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня.

    Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС.

    Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12796

      Алексей З 36 минут назад

      Понятно Серафимыч , если не будешь нести такую чушь , на матч-тв могут и не позвать.
      Походу нуждаешься или совесть окончательно в кармане спрятал?
      Чудо , ты Китай в друзья не записывай, им кроме нашего Дальнего Востока , всё по барабану.

      0
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      Рейтинг: +4033

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      О каком УЕФА может идти речь? Европа всей толпой пошла на нас войной. Они этого не скрывают, они открыто говорят, что проект"Украина" был создан для ослабления, раздела и разграбления России. С кем и о чём там теперь можно говорить? Нужно создавать свою "ассоциацию футбольных федераций". Но без подчинения УЕФА и ФИФА. Пусть там для начала будут только Россия Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, Сирия. Но через 10 лет это будет мощная федерация не подвластная Америке.

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      Рейтинг: +12796

      Алексей З > Кузьмич на трибуне 40 минут назад

      Ты хоть закусывай. На трибунах пива нет , но еда есть.
      Кто на нас войной пошёл ?
      В каком городе ты живёшь , может я что-то пропустил ?
      Составчик новой федерации ох...енный, долго думал ?
      Кузя, в сумасшедшем доме к Новому году всех выпустили или только тебя ?
      Это уже не лечится.

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      Рейтинг: +340

      BRAZILES 1 час назад

      наде создавать свое подобие фифа --со странами дружелюбными и выйти из уефа для начала

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      Рейтинг: +12216

      Вомбат 1 час назад

      Ловчев он что, стал политологом? Или просто тупо повторяет телевизор? Я его не смотрю, поэтому не знаю.

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