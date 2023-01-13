CAS отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА по контрактам легионеров

Это вообще беспредел. "Мотивированные решения находятся в стадии доработки". Срок дали, а вот за что, пока еще будут придумавать. Совершенно правильно Медведев назвал бывших западных партнеров "ублюдками и выродками".
Поэтому все контракты с иностранными игроками должны регистрироваться только на территории России и только по российскому законодательству. ФИФЫ с КАСами - нах.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по обращениям нескольких клубов РПЛ.
«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов. Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.
CAS отклонил апелляции российских клубов.
«Арбитражные разбирательства CAS велись двумя разными комиссиями. Обе комиссии отклонили апелляции и подтвердили оспариваемое решение.
Комиссии подчеркнули, что оспариваемое решение было следствием законной цели в свете устава ФИФА, и что принятые меры оставались в сфере полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.
Мотивированные решения находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время», – говорится в заявлении CAS.
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