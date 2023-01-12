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  • Кавазашвили: «У Абаскаля красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона»

Кавазашвили: «У Абаскаля красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона»

12 января 2023, 15:43
10

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль – умница, наш человек. С его приходом команда расцвела и стала играть в настоящий спартаковский футбол. Игроки выполняют много техничных действий, виден четкий рисунок игры. Никому за последние 10 лет не удавалось добиться такого прогресса в первый год работы.

Отношение Гильермо к клубу говорит о том, что он порядочный человек. Не верю, что в ближайшее время он куда-то уйдет. Абаскаль не крыса, как другие европейские специалисты, он предан клубу.

Надеюсь, что с этим тренером красно-белые возьмут титул РПЛ. Команда готова к этому, нужно лишь немного везения и чтобы «Зенит» допустил осечки.

Может ли в будущем Абаскаль возглавить «Зенит»? У Гильермо красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона евро в год.

Из «Спартака» он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду. А в России судьба Абаскаля будет связана только с красно-белыми», – заявил Кавазашвили.

  • Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.
  • Контракт с ним рассчитан до 2024 года.
  • Команда идет на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Зенит Спартак Абаскаль Гильермо Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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mamba9090909
1673527593
А о нём, в Зените, никто и не думает.))
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ArReal
1673528369
Красно белая ДНК))что несет этот полоумный))
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ilichkadr
1673530125
"чтобы «Зенит» допустил осечки" Именно так, и не только Зенит, но и ещё 14 команд РПЛ отдали Спартаку победу без боя, что крайне проблематично.
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АЛЕКС 58
1673530981
Предложит Зенит больше,не только пойдёт,бегом побежит! И ДНК поменяет!
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шахта Заполярная
1673531860
Зачем. У зенита есть "супер тренер" за которым в очереди стоят все европейские гранды.
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сутулая собака и лисы
1673532637
зениту и не нужен хороший тренер. им нужен тихий и послушный.
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raritet
1673541408
Конечно, кто же за Три побежит? Вот за 3.5 уже сомнения, за 4 сильные сомнения. За 5 без сомнений в любую команду, которая предложит. Непонятно вообще из-за чего так превозносят Абаскаля. Он , как и Каррера, в свое время пришел , когда в команде все перекипело, сварилось и она готова к бою. На самом деле, в Спартаке хороший подбор игроков и нужно было время для того, чтобы все успокоилось . Не думаю, что он чем-то лучше предыдущих тренеров Клуба. Вот так же поставь , например , Тихонова , в тот же промежуток времени, и думаю, все было бы не хуже.
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alp
1673548970
Зениту нужен Абаскаль?? Кавазашвили опять чтоли нажрался?
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Spirit_78
1673650489
Что-то, я погляжу, этой свиноте Зенит вообще покоя не даёт.
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