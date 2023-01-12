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    Кавазашвили: «У Абаскаля красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона»

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

    «Абаскаль – умница, наш человек. С его приходом команда расцвела и стала играть в настоящий спартаковский футбол. Игроки выполняют много техничных действий, виден четкий рисунок игры. Никому за последние 10 лет не удавалось добиться такого прогресса в первый год работы.

    Отношение Гильермо к клубу говорит о том, что он порядочный человек. Не верю, что в ближайшее время он куда-то уйдет. Абаскаль не крыса, как другие европейские специалисты, он предан клубу.

    Надеюсь, что с этим тренером красно-белые возьмут титул РПЛ. Команда готова к этому, нужно лишь немного везения и чтобы «Зенит» допустил осечки.

    Может ли в будущем Абаскаль возглавить «Зенит»? У Гильермо красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона евро в год.

    Из «Спартака» он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду. А в России судьба Абаскаля будет связана только с красно-белыми», – заявил Кавазашвили.

    • Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.
    • Контракт с ним рассчитан до 2024 года.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18650

      Cleaner 40 минут назад

      У Кавазашвили мозг в красно-белую полосочку...(

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      Рейтинг: +107

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ещё как побежит. На полусогнутых и вприпрыжку, расшаркиваясь по локейски со словами: - Что изволите господин? Вот только такой физрук Зениту даром не нужен. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1644

      шахта Заполярная 1 час назад

      Зачем. У зенита есть "супер тренер" за которым в очереди стоят все европейские гранды.

      2
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      Рейтинг: +2498

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Предложит Зенит больше,не только пойдёт,бегом побежит! И ДНК поменяет!

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      Рейтинг: +12762

      Алексей З 2 часа назад

      Боюсь ошибиться, но этот ветеран после каждой осечки Спартака , поливает тренера чем только можно.
      Не верю в его искренность, а разговор о ДНК - настоящий бред.
      Надеюсь в России у Абаскаля только Спартак будет , но это только начало его пути.
      Хочется в пример привести Анчелотти.
      Приводил к Победам : Челси, Баварию , Милан , ПСЖ, Реал .
      Ну и какая у него ДНК ?

      0
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      Рейтинг: +17476

      ilichkadr 2 часа назад

      "чтобы «Зенит» допустил осечки"
      Именно так, и не только Зенит, но и ещё 14 команд РПЛ отдали Спартаку победу без боя, что крайне проблематично.

      0
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      Рейтинг: +5608

      AtticusFinch 2 часа назад

      Красно белая ДНК))что несет этот полоумный))

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      Рейтинг: +6898

      mamba9090909 3 часа назад

      А о нём, в Зените, никто и не думает.))

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