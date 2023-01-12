Кавазашвили: «У Абаскаля красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль – умница, наш человек. С его приходом команда расцвела и стала играть в настоящий спартаковский футбол. Игроки выполняют много техничных действий, виден четкий рисунок игры. Никому за последние 10 лет не удавалось добиться такого прогресса в первый год работы.

Отношение Гильермо к клубу говорит о том, что он порядочный человек. Не верю, что в ближайшее время он куда-то уйдет. Абаскаль не крыса, как другие европейские специалисты, он предан клубу.

Надеюсь, что с этим тренером красно-белые возьмут титул РПЛ. Команда готова к этому, нужно лишь немного везения и чтобы «Зенит» допустил осечки.

Может ли в будущем Абаскаль возглавить «Зенит»? У Гильермо красно-белая ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 миллиона евро в год.

Из «Спартака» он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду. А в России судьба Абаскаля будет связана только с красно-белыми», – заявил Кавазашвили.

Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.

Контракт с ним рассчитан до 2024 года.

Команда идет на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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