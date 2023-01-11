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    Стало известно распределение прав на бразильских новичков «Зенита»

    «Зенит» накануне объявил о переходе двух футболистов «Коринтианса»: защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. В Бразилии узнали подробности сделки.

    У «Зенита» теперь 55 процентов прав на Ренана (остальное – у клуба «Новоризонтино») и 90 процентов на Ду Кейроса (остальное – у него самого).

    Также «Зенит» получит десять процентов от последующей продажи «Коринтиансом» вратаря Ивана, который во втором полугодии 2022 года был в «Зените» в аренде.

    Еще «Зенит» сохранил 50 процентов прав на нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, то есть россияне получат половину суммы от последующей продажи игрока.

    «Зенит» сохранил и половину прав на полузащитника Густаво Мантуана, который до лета будет в российском клубе.

    • Сообщалось, что руководство «Зенита» для уточнения деталей сделки специально летало в Бразилию.

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    Источник: Globo

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    11.01.2023 23:44
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