Стало известно распределение прав на бразильских новичков «Зенита»

«Зенит» накануне объявил о переходе двух футболистов «Коринтианса»: защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. В Бразилии узнали подробности сделки.

У «Зенита» теперь 55 процентов прав на Ренана (остальное – у клуба «Новоризонтино») и 90 процентов на Ду Кейроса (остальное – у него самого).

Также «Зенит» получит десять процентов от последующей продажи «Коринтиансом» вратаря Ивана, который во втором полугодии 2022 года был в «Зените» в аренде.

Еще «Зенит» сохранил 50 процентов прав на нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, то есть россияне получат половину суммы от последующей продажи игрока.

«Зенит» сохранил и половину прав на полузащитника Густаво Мантуана, который до лета будет в российском клубе.

Сообщалось, что руководство «Зенита» для уточнения деталей сделки специально летало в Бразилию.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно