Роналду посетил расположение «Бетиса» перед его матчем с «Барселоной»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду побывал в расположении «Бетиса» перед игрой севильцев против «Барселоны» в 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра состоится в Эр-Рияде.

Роналду сфотографировался со своим соотечественником Вильямом Карвалью. Фото игрок «Бетиса» выложил в социальную сеть.

Матч «Бетис» – «Барселона» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Кинг Фахд».

Роналду в Саудовской Аравии с декабря.

Ожидается, что португалец дебютирует за новый клуб 22 января.

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