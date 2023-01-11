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    Роналду посетил расположение «Бетиса» перед его матчем с «Барселоной»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду побывал в расположении «Бетиса» перед игрой севильцев против «Барселоны» в 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра состоится в Эр-Рияде.

    Роналду сфотографировался со своим соотечественником Вильямом Карвалью. Фото игрок «Бетиса» выложил в социальную сеть.

    • Матч «Бетис» – «Барселона» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Кинг Фахд».
    • Роналду в Саудовской Аравии с декабря.
    • Ожидается, что португалец дебютирует за новый клуб 22 января.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Лфшт 48 минут назад

      Закончил же карьеру *****, зачем вспоминать это ?

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      Рейтинг: +1271

      САНЁК17 > Лфшт 18 минут назад

      А где написано кто закончил карьеру, нельзя вспоминать ?Бешеный что ли

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