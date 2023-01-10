Вегхорст ради перехода в «МЮ» готов лично заплатить компенсацию «Бешикташу»

В МЮ собирают новый вариант сборной Нидерландов , с усилением Рэшфорда, Каземиро и Де Хея.
Нападающий «Бешикташа» Вут Вегхорст хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации турецкого журналиста Гекана Динча, ради перехода в английский клуб 30-летний голландец готов из личных средств заплатить «Бешикташу» компенсацию за разрыв аренды из «Бернли».
- Рыночная стоимость Вегхорста – 14 миллионов евро.
- «Бешикташ» арендовал его у «Бернли» до конца сезона.
- В составе турецкой команды форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно