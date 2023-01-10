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    Вегхорст ради перехода в «МЮ» готов лично заплатить компенсацию «Бешикташу»

    Нападающий «Бешикташа» Вут Вегхорст хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации турецкого журналиста Гекана Динча, ради перехода в английский клуб 30-летний голландец готов из личных средств заплатить «Бешикташу» компенсацию за разрыв аренды из «Бернли».

    • Рыночная стоимость Вегхорста – 14 миллионов евро.
    • «Бешикташ» арендовал его у «Бернли» до конца сезона.
    • В составе турецкой команды форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: твиттер Гекана Динча

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12730

      Алексей З 3 часа назад

      В МЮ собирают новый вариант сборной Нидерландов , с усилением Рэшфорда, Каземиро и Де Хея.

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