Вегхорст ради перехода в «МЮ» готов лично заплатить компенсацию «Бешикташу»

Нападающий «Бешикташа» Вут Вегхорст хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации турецкого журналиста Гекана Динча, ради перехода в английский клуб 30-летний голландец готов из личных средств заплатить «Бешикташу» компенсацию за разрыв аренды из «Бернли».

Рыночная стоимость Вегхорста – 14 миллионов евро.

«Бешикташ» арендовал его у «Бернли» до конца сезона.

В составе турецкой команды форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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