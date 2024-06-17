Вегхорст: «Перед матчем с Польшей написал девушке, что выйду на замену и забью»

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст высказался после матча Евро-2024 против Польши (2:1).

Игрок вышел на замену во 2-м тайме и забил победный мяч.

«Мы доминировали в первом тайме и значительно превосходили поляков. Мы создали шесть или семь очень хороших моментов. Но надо лучше реализовать шансы, тогда все станет проще.

Сегодня утром мы обсуждали матч с моей девушкой. Она не была уверена, что придет на игру. Я сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, потом я выйду на поле и забью. Порой тебе подсказывает интуиция. Я очень горд и счастлив», – сказал Вегхорст.