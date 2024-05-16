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    Назван расширенный состав сборной Нидерландов на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с предварительной заявкой на чемпионат Европы-2024.

    В нее вошли 30 футболистов. Позднее главный тренер Рональд Куман отсеет четырех игроков.

    Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Джастин Бейлов («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта Роттердам»);

    Защитники: Матейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Жереми Фримпонг («Байер»), Дейли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лютсхарел Гертрейда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Ян Матсен («Боруссия Д»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

    Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон («Аталанта»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Теяни Рейндерс («Милан»), Дониелл Мален («Боруссия Д»), Теун Коопмейнерс («Аталанта»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

    Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Вут Вегхорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Нидерланды сыграют в группе D с Францией, Польшей и Австрией.

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    Источник: сайт Королевского футбольного союза Нидерландов

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    16.05.2024 22:34
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