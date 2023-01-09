«Позорное неуважение к легенде». Министр спорта Франции встала на защиту Зидана после слов президента FFF

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на высказывание президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ.

Глава FFF сказал: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил».

«Очередные громкие заявления, и вдобавок позорное неуважение, которое поразило всех нас, к легенде футбола и спорта.

«Президент» первой спортивной федерации Франции не должен так говорить.

Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане», – написала Удеа-Кастера в соцсетях.

На прошлой неделе главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.

Зидан остается без работы с 2021 года.

Ему предлагали возглавить сборные Португалии, Бразилии и США – всем он ответил отказом.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию