«Позорное неуважение к легенде». Министр спорта Франции встала на защиту Зидана после слов президента FFF

а ведь молчал бы , врагов не нажил бы, а теперь его чморить будут, но это тоже хороший рейтинг, в нынешних королевствах кривых зеркал!
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на высказывание президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ.
Глава FFF сказал: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил».
«Очередные громкие заявления, и вдобавок позорное неуважение, которое поразило всех нас, к легенде футбола и спорта.
«Президент» первой спортивной федерации Франции не должен так говорить.
Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане», – написала Удеа-Кастера в соцсетях.
- На прошлой неделе главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.
- Зидан остается без работы с 2021 года.
- Ему предлагали возглавить сборные Португалии, Бразилии и США – всем он ответил отказом.
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