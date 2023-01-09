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    «Позорное неуважение к легенде». Министр спорта Франции встала на защиту Зидана после слов президента FFF

    Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на высказывание президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ.

    Глава FFF сказал: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил».

    «Очередные громкие заявления, и вдобавок позорное неуважение, которое поразило всех нас, к легенде футбола и спорта.

    «Президент» первой спортивной федерации Франции не должен так говорить.

    Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане», – написала Удеа-Кастера в соцсетях.

    • На прошлой неделе главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.
    • Зидан остается без работы с 2021 года.
    • Ему предлагали возглавить сборные Португалии, Бразилии и США – всем он ответил отказом.

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    Источник: твиттер Амели Удеа-Кастеры

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3337

      Ziklop 2 часа назад

      а ведь молчал бы , врагов не нажил бы, а теперь его чморить будут, но это тоже хороший рейтинг, в нынешних королевствах кривых зеркал!

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