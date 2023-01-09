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    Президент FFF: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил»

    Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), дал понять, что не планировал назначать в сборную страны Зинедина Зидана.

    «Зидан может возглавить сборную Бразилии? Мне все равно!

    Что было бы, если бы Зидан позвонил мне? Я бы даже не ответил на звонок», – сказал Ле Грэ.

    • Накануне главный тренер Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.
    • Зидан без работы с 2021 года.
    • В последние недели Зидану предлагали работу сборные Португалии, Бразилии и США – всем он ответил отказом.

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    Источник: RMC Sport

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