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    Ван Бастен не включил Месси и Роналду в топ-3 игроков за всю историю футбола

    Бывший игрок и тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен назвал тройку лучших футболистов за всю историю.

    «Пеле, Диего Марадона и Йохан Кройф – вот трое лучших игроков в истории футбола.

    Но я не забываю о Криштиану Роналду, о Мишеле Платини или Зинедине Зидане. Лионель Месси – тоже отличный игрок, однако у Марадоны всегда было больше влияния, харизмы в команде. Месси – не тот парень, который полезет грудью на амбразуру», – цитирует ван Бастена «Чемпионат» со ссылкой на France Football.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • Ван Бастен 3 раза брал «Золотой мяч».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1087

      ScarlettOgusania 12 минут назад

      Названная тройка лучших игроков - это уже памятники футбола. Ван Бастена тоже можно причислить к плеяде лучших в истории футбола)

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