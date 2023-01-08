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  • Ван Бастен не включил Месси и Роналду в топ-3 игроков за всю историю футбола

Ван Бастен не включил Месси и Роналду в топ-3 игроков за всю историю футбола

8 января 2023, 09:11
4

Бывший игрок и тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен назвал тройку лучших футболистов за всю историю.

«Пеле, Диего Марадона и Йохан Кройф – вот трое лучших игроков в истории футбола.

Но я не забываю о Криштиану Роналду, о Мишеле Платини или Зинедине Зидане. Лионель Месси – тоже отличный игрок, однако у Марадоны всегда было больше влияния, харизмы в команде. Месси – не тот парень, который полезет грудью на амбразуру», – цитирует ван Бастена «Чемпионат» со ссылкой на France Football.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • У Роналду 5 «Золотых мячей».
  • Ван Бастен 3 раза брал «Золотой мяч».

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Источник: «Чемпионат»
Голландия. Эредивизие Франция. Лига 1 ПСЖ Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану ван Бастен Марко
Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1673160377
Названная тройка лучших игроков - это уже памятники футбола. Ван Бастена тоже можно причислить к плеяде лучших в истории футбола)
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raritet
1673163394
Да в самом деле, футбол -это долгая история и мы порой забываем о том, сколько было классных имен, легендарных футболистов. И Нынешних кумиров спасает только то, что время постепенно стирает их имена из памяти , а они были в свое время такими , что человек произнес только одно имя -Йохан Кройф и ты думаешь: Бог ты мой , а сколько имен мы уже подзабыли.
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Александр52
1673165377
Есть игроки, ролики о которых хочется постоянно пересматривать. Конечно электронная память шагнула вперед, и Месси больше повезло чем Бастену. Но статистику футбола ни кто не отменил, она пишется каждый день и тут Месси опять повезло , да, ему во всем везет, ему например повезло с женой, к тому же он одарён природной скромностью, он не болтлив и не хвальбун, он ни когда ни о ком из футболистов не сказал плохого слова. Он стал героем нации, Аргентина его признала и боготворит. Он достиг всего, а говорить о нём можете что угодно. Но Слава Богу он ещё играет и радует нас своими обводками, видением поля и голами. Он лучший из всех кого мы видели в футболе.
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_MATRIX_
1673275268
При всё уважении, но крайне спорное утверждение. К слову, а почему все говорят про полевых игроков? А Льва Яшина - лучшего вратаря всех времён и народов - почему не причисляют к величайшим футболистам? А ведь в своём деле он Пеле, Марадона и Мессии в одном флаконе (если вообще допустимо такое сравнение).
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