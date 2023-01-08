Ван Бастен не включил Месси и Роналду в топ-3 игроков за всю историю футбола

Бывший игрок и тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен назвал тройку лучших футболистов за всю историю.

«Пеле, Диего Марадона и Йохан Кройф – вот трое лучших игроков в истории футбола.

Но я не забываю о Криштиану Роналду, о Мишеле Платини или Зинедине Зидане. Лионель Месси – тоже отличный игрок, однако у Марадоны всегда было больше влияния, харизмы в команде. Месси – не тот парень, который полезет грудью на амбразуру», – цитирует ван Бастена «Чемпионат» со ссылкой на France Football.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

У Роналду 5 «Золотых мячей».

Ван Бастен 3 раза брал «Золотой мяч».

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