Лантратов: «Однажды я чуть не сломал палец Гилерме»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как едва не нанес травму своему партнеру Гилерме.

— Есть что-то прям запоминающееся из локомотивского прошлого? Может, какая-то веселая история?

— Все самое интересное — то, что нельзя рассказывать. Могу вспомнить случай с Гилей. На самой первой тренировке в Баковке, в 18 лет, я чуть палец на ноге ему не сломал. Боролись за верховой мяч, и я приземлился ему на ногу. Но Гиля достаточно спокойно отреагировал на этот момент.

Лантратов перешел в «Локо» в декабре из «Химок».

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию