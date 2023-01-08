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    Лантратов: «Однажды я чуть не сломал палец Гилерме»

    Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как едва не нанес травму своему партнеру Гилерме.

    — Есть что-то прям запоминающееся из локомотивского прошлого? Может, какая-то веселая история?

    — Все самое интересное — то, что нельзя рассказывать. Могу вспомнить случай с Гилей. На самой первой тренировке в Баковке, в 18 лет, я чуть палец на ноге ему не сломал. Боролись за верховой мяч, и я приземлился ему на ногу. Но Гиля достаточно спокойно отреагировал на этот момент.

    • Лантратов перешел в «Локо» в декабре из «Химок».
    • Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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