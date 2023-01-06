Гулиев: «Я могу играть за сборную Азербайджана. В голове у меня лежит эта идея»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев допустил, что в скором времени сменит спортивное гражданство.

«Думаю, переход в Азию пойдет на пользу нам. Лучше проводить хоть какие-то игры, чем оставаться нигде.

Вижу ли я себя в сборной России? Я об этом честно не задумывался. Хочется, чтобы в команде было хорошо, потому что когда в клубе есть результат, тогда и начинаешь думать о чем-то больше. Сейчас результата нет.

Я могу играть за сборную Азербайджана, нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную, а не команду России.

Но я не могу сейчас про это говорить со стопроцентной уверенностью. Пока сам точно не знаю, так как еще не обсуждали мой переход прям предметно, не встречались вживую.

В голове у меня лежит эта идея, от нее никогда и никому не отказывал. Когда я только начал играть в РПЛ, мне уже предлагали выступать за сборную Азербайджана, но был другой лимит, при котором я бы считался легионером – переживал из-за этого.

Сейчас другие правила, стало легче, поэтому все может быть», – заявил Гулиев.

26-летний футболист родился в Москве. Его отец – азербайджанец.

Гулиев выступал за молодежные и юношеские сборные России с 2011 по 2018 год.

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