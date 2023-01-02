Колосков отреагировал на предложение переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Трудный вопрос. Центральные стадионы у нас уже названы, какой‑то второстепенный? Например, в Сочи или другом городе? Пеле ни разу не был в Сочи, так что сложно называть его именем арену.

Тут надо хорошо подумать. Я не против, чтобы стадион имени Пеле был в России, он достоин, чтобы о нем оставалась всемирная память. Возможно, стоит проводить какой‑то юношеский турнир в память о Пеле», – заявил Колосков.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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