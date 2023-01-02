Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Колосков отреагировал на предложение переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

    Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

    «Трудный вопрос. Центральные стадионы у нас уже названы, какой‑то второстепенный? Например, в Сочи или другом городе? Пеле ни разу не был в Сочи, так что сложно называть его именем арену.

    Тут надо хорошо подумать. Я не против, чтобы стадион имени Пеле был в России, он достоин, чтобы о нем оставалась всемирная память. Возможно, стоит проводить какой‑то юношеский турнир в память о Пеле», – заявил Колосков.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Инфантино: «ФИФА попросит все страны мира переименовать один стадион в честь Пеле» 12
    Неймар на поехал на похороны Пеле. Сегодня он тренировался с «ПСЖ»
    Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2023 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12063

      BRO_football 23 минуты назад

      Да вообще не парьтесь и смело шлите инициативу Инфантино на три буквы. После того что ФИФА сделал с Россией, вообще не стоит что-либо делать по просьбе ФИФА и быть лояльным к ним

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Stavr007 > BRO_football 13 минут назад

      да да, утешай себя, как школяры стелятся, крымские клубы не принимают в рфс, в азию не переходят, один пердеж только слышен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12537

      Алексей З 1 час назад

      Ерунда какая-то.
      Вы представляетн стадион имени Пеле в Аргентине, где Марадона и Месси как боги воспринимаются ?
      В топ странах есть свои Легенды, а в мелких как-то не престижно чтоли. ИМХО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1103

      Soccerdealer63 1 час назад

      Ужеесть имена у центральных стадионов????
      ГАЗПРОМ арену надо переименовывать в ПЕЛЕ! Одноимённая компания скоро только в памяти специалистов и останется)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +806

      Suvorov51 > Soccerdealer63 1 минуту назад

      Так вроде бы в питере Баклан Аренна или я не прав?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11