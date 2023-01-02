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  • Колосков отреагировал на предложение переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира

Колосков отреагировал на предложение переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира

2 января 2023, 22:52
19

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Трудный вопрос. Центральные стадионы у нас уже названы, какой‑то второстепенный? Например, в Сочи или другом городе? Пеле ни разу не был в Сочи, так что сложно называть его именем арену.

Тут надо хорошо подумать. Я не против, чтобы стадион имени Пеле был в России, он достоин, чтобы о нем оставалась всемирная память. Возможно, стоит проводить какой‑то юношеский турнир в память о Пеле», – заявил Колосков.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Пеле
Комментарии (19)
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Soccerdealer63
1672690399
Ужеесть имена у центральных стадионов???? ГАЗПРОМ арену надо переименовывать в ПЕЛЕ! Одноимённая компания скоро только в памяти специалистов и останется)))
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BRO_football
1672694409
Да вообще не парьтесь и смело шлите инициативу Инфантино на три буквы. После того что ФИФА сделал с Россией, вообще не стоит что-либо делать по просьбе ФИФА и быть лояльным к ним
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the teacher
1672728217
Поставить памятник Пеле где-то на территории например Лужников или любого другого крупного стадиона это одно, но называть именем Пеле стадион в России это как-то странно на мой взгляд
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Александр52
1672730661
Еще вчера так хотелось участвовать в международных соревнованиях и быть замеченными со стороны ФИФА и УЕФА. А вот сегодня появился повод, ну так совпало, умер самый великий футболист Мира, который отдал всю свою жизнь в строительство этой самой ФИФА, сегодня нам протягивают руку дружбы, а мы делаем вид что её не замечаем и даже ёрничаем по этому поводу. А это шанс. Но только в том случае, если мы считаем себя частью мирового футбола. А если нет, то и нет, будем развивать на конец то футбол в Саранске. А то как бы, стадион есть, а футбола там нет. Ну назовите вы этот стадион в Саранске имени Пеле и создайте при нём Центр развития мирового футбола имени Пеле. И ФИФА поймёт этот жест и Саранску поможем.
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Oldtrafford83
1672733023
Надо срочно создать рабочую группу и как следует подумать))
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НикКин
1672735498
Надо срочно во всей европе переименовать стадионы название Путин а чего мелочится то
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НикКин
1672735597
А если честно ели бы не кофе то этого Пеле в России его вообще и не знали бы у нас Джона Кофе и то больше людей знают ))))
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BarStep
1672736360
У нас стадион в Лужниках по-моему до сих пор носит имя Ленина.. Думаю, что в РФ лучшей альтернативы не найти увековечить имя величайшего футболиста и человека Мира (фу, как-то высокопарно получилось, но что есть - то есть)..
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a_who
1672737638
Марадона достоин не менее. А что у нас нет своих достойных ???
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Dr.Metal
1672738916
А я против. Пусть для начала в каждой стране хоть что то назовут русским названием
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