16-летний Ямаль побил второй рекорд Пеле за день

Испания и Франция играют в 1/2 финала чемпионата Европы.

Испанцы пропустили первыми, но быстро сравняли счет благодаря голу Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» стал самым молодым автором забитого мяча в истории ЧМ и Евро.

Результат Ямаля – 16 лет и 362 дня. Он превзошел достижение Пеле. Ранее испанец побил другой рекорд бразильца.

Ламин Ямаль – 16 лет и 362 дня; Пеле – 17 лет и 239 дней; Мануэль Росас – 18 лет и 93 дня; Гави – 18 лет и 110 дней; Йохан Фонлантен – 18 лет и 141 день.

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