16-летний Ямаль побил второй рекорд Пеле за день

Испания и Франция играют в 1/2 финала чемпионата Европы.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испанцы пропустили первыми, но быстро сравняли счет благодаря голу Ламина Ямаля.
Вингер «Барселоны» стал самым молодым автором забитого мяча в истории ЧМ и Евро.
Результат Ямаля – 16 лет и 362 дня. Он превзошел достижение Пеле. Ранее испанец побил другой рекорд бразильца.
- Ламин Ямаль – 16 лет и 362 дня;
- Пеле – 17 лет и 239 дней;
- Мануэль Росас – 18 лет и 93 дня;
- Гави – 18 лет и 110 дней;
- Йохан Фонлантен – 18 лет и 141 день.
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Источник: Opta