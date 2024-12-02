Ловчев сравнил игрока «Спартака» с Пеле

Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Угальде провел выдающийся матч. Выдающийся! Так сыграть! Это Пеле на самом деле (смеется).

Он нашел с партнерами общий язык. Было видно, что это хороший игрок. Но ему были нужны партнеры.

У меня всегда были вопросы к Дуарте. Я говорил: «Зачем его привезли? Откуда?» Его хотели продать, еще чего‑то. Но в последних играх я увидел, что это очень приличный защитник.

«Краснодар» был нервозен в этой встрече. А «Спартак» был спокоен», – сказал Ловчев.

Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

Угальде дважды забил в ворота краснодарцев – на 17-й и 28-й минутах.

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