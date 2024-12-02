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    Ловчев сравнил игрока «Спартака» с Пеле

    Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    «Угальде провел выдающийся матч. Выдающийся! Так сыграть! Это Пеле на самом деле (смеется).

    Он нашел с партнерами общий язык. Было видно, что это хороший игрок. Но ему были нужны партнеры.

    У меня всегда были вопросы к Дуарте. Я говорил: «Зачем его привезли? Откуда?» Его хотели продать, еще чего‑то. Но в последних играх я увидел, что это очень приличный защитник.

    «Краснодар» был нервозен в этой встрече. А «Спартак» был спокоен», – сказал Ловчев.

    • Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.
    • Угальде дважды забил в ворота краснодарцев – на 17-й и 28-й минутах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 00:26
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    Комментарии (13)
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    Тинез Розоп
    1733089550
    Если мне не изменяет память , то Серафимыч недавно про Угальде ничего хорошего не говорил. Второй Мост , задолбали переобуваться…
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    шахта Заполярная
    1733091668
    Флюгер.
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    serhio80
    1733096094
    Хм, я сразу говорил что и Угальде и Дуарте и Маркиньос игроки очень хорошего уровня) но на МатчТВ эксперты такие, что им год надо, чтобы разглядеть очевидное)
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    aldo conte
    1733105329
    Дедуля сбрендил.
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    САДЫЧОК
    1733110482
    Флюгер. Куда ветер дует- туда и поёт.
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    subbotaspartak
    1733118882
    Все вдруг увидели Дуарте, Ещё не то покажем в марте...
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    Станислав-Гращенков-googl
    1733121967
    В Коста- рике Пеле? А может тотализатор ?
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    TIMOTHY
    1733121995
    Начались песни)до первого поражения)
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    Cleaner
    1733126329
    Ловчев, съешь таблетку, успокойся...(((
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    Константин-Шапкин-google
    1733129000
    Ну сказал и сказал. Играл то Угальде классно, это главное!
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