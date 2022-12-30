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Ари назвал самую дорогую покупку в России

30 декабря 2022, 09:33
3

Экс-нападающий «Краснодара» Ари заявил, что ему было дорого жить в России.

«Я прожил долгое время в России — конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.

Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.

Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась и продал его дешевле, чем покупал», — заявил Ари.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ари
Комментарии (3)
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Кирилл Михайлов
1672383888
что-то патриот Ари в последнее время стал не только белое про Россию говорить...
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zigbert
1672405628
Дорогой домик. Что может быть дороже недвижимости?
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