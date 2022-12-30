Ари назвал самую дорогую покупку в России

что-то патриот Ари в последнее время стал не только белое про Россию говорить...
Экс-нападающий «Краснодара» Ари заявил, что ему было дорого жить в России.
«Я прожил долгое время в России — конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.
Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.
Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась и продал его дешевле, чем покупал», — заявил Ари.
- Ари выступал в России с 2010 по 2018-й год.
- Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
- Ари провел 2 матча за сборную России.
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