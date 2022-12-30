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    Ари назвал самую дорогую покупку в России

    Экс-нападающий «Краснодара» Ари заявил, что ему было дорого жить в России.

    «Я прожил долгое время в России — конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.

    Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.

    Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась и продал его дешевле, чем покупал», — заявил Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      что-то патриот Ари в последнее время стал не только белое про Россию говорить...

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      Рейтинг: +12170

      Вомбат > Кирилл Михайлов 31 минуту назад

      Не совсем так. После того, как переехал на родину только черное. "Патриотом России" он был, пока дом в Краснодаре не продал. Сейчас он снова патриот Бразилии.

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