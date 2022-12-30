Ари назвал самую дорогую покупку в России

Экс-нападающий «Краснодара» Ари заявил, что ему было дорого жить в России.

«Я прожил долгое время в России — конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.

Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.

Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась и продал его дешевле, чем покупал», — заявил Ари.

Ари выступал в России с 2010 по 2018-й год.

Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Ари провел 2 матча за сборную России.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно