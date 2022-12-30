Лига 1. «Марсель» забил 6 голов «Тулузе» и поднялся на 3-е место

«Марсель» победил «Тулузу» со счетом 6:1 в 16-м туре чемпионата Турции.

Экс-спартаковец Самуэль Жиго сделал голевую передачу.

Набрав три очка, «Марсель» поднялся с четвертого на третье место в таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» – 11 баллов.

Франция. Лига 1. 16-й тур

Марсель – Тулуза – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ронье, 13; 2:0 – Николайсен (в свои ворота), 41; 3:0 – Колашинац, 51; 4:0 – Пайет, 62; 4:1 – ван ден Бомен (с пенальти), 66; 5:1 – Ундер (с пенальти), 79; 6:1 – Тавареш, 82.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно