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    Лига 1. «Марсель» забил 6 голов «Тулузе» и поднялся на 3-е место

    «Марсель» победил «Тулузу» со счетом 6:1 в 16-м туре чемпионата Турции.

    Экс-спартаковец Самуэль Жиго сделал голевую передачу.

    Набрав три очка, «Марсель» поднялся с четвертого на третье место в таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» – 11 баллов.

    Франция. Лига 1. 16-й тур

    Марсель – Тулуза – 6:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ронье, 13; 2:0 – Николайсен (в свои ворота), 41; 3:0 – Колашинац, 51; 4:0 – Пайет, 62; 4:1 – ван ден Бомен (с пенальти), 66; 5:1 – Ундер (с пенальти), 79; 6:1 – Тавареш, 82.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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