В «Маккаби» прокомментировали новость о скором назначении Ивича тренером «Краснодара»

Пресс-атташе «Маккаби» из Тель-Авива Омер Ронен отреагировал на новость об уходе главного тренера клуба Владимира Ивича в «Краснодар».

«Ивич уйдет после 3 января из нашего клуба в «Краснодар»? Мы не реагируем на слухи и спекуляции прессы», — сказал Амер.

«Краснодар» ищет замену Александру Сторожуку.

Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что клуб РПЛ готов платить Ивичу более 1 миллиона евро в год.

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