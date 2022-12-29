В «Маккаби» прокомментировали новость о скором назначении Ивича тренером «Краснодара»

Пресс-атташе «Маккаби» из Тель-Авива Омер Ронен отреагировал на новость об уходе главного тренера клуба Владимира Ивича в «Краснодар».
«Ивич уйдет после 3 января из нашего клуба в «Краснодар»? Мы не реагируем на слухи и спекуляции прессы», — сказал Амер.
- «Краснодар» ищет замену Александру Сторожуку.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что клуб РПЛ готов платить Ивичу более 1 миллиона евро в год.
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Источник: «Спорт-Экспресс»