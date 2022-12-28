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    Назван лучший арбитр ЧМ-2022

    Обладателем пятой Международной премии имени Джулио Камапанати как лучший арбитр чемпионата мира-2022 стал итальянец Даниэле Орсато.

    Второе место в премии занял главный судья финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк.

    • У Орсато 3 матча на чемпионате мира в Катаре. Последний – полуфинал между Аргентиной и Хорватией (3:0).
    • Итальянец уже получал приз лучшего арбитра чемпионата мира – Никола Риццоли в 2014 году.
    • На ЧМ-2018 лучшим арбитром стал аргентинец Нестор Питана.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    28.12.2022 23:44
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