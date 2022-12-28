Назван лучший арбитр ЧМ-2022

Обладателем пятой Международной премии имени Джулио Камапанати как лучший арбитр чемпионата мира-2022 стал итальянец Даниэле Орсато.
Второе место в премии занял главный судья финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк.
- У Орсато 3 матча на чемпионате мира в Катаре. Последний – полуфинал между Аргентиной и Хорватией (3:0).
- Итальянец уже получал приз лучшего арбитра чемпионата мира – Никола Риццоли в 2014 году.
- На ЧМ-2018 лучшим арбитром стал аргентинец Нестор Питана.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио