Лантратов завтра подпишет контракт с «Локомотивом» (Иван Карпов)

«Локомотив» уладил трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова. Завтра будет подписан контракт.

«Завтра Илья должен подписать в Черкизово контракт и спокойно отправиться в законный отпуск.

Клуб Туфана Садыгова получит за этого кандидата в сборную России минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи», – написал источник.

Лантратов пропустил 1-й зимний сбор «Химок».

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

У клуба финансовые проблемы.

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