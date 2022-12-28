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    Лантратов завтра подпишет контракт с «Локомотивом» (Иван Карпов)

    «Локомотив» уладил трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова. Завтра будет подписан контракт.

    «Завтра Илья должен подписать в Черкизово контракт и спокойно отправиться в законный отпуск.

    Клуб Туфана Садыгова получит за этого кандидата в сборную России минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи», – написал источник.

    • Лантратов пропустил 1-й зимний сбор «Химок».
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • У клуба финансовые проблемы.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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