Глушаков, Лантратов, Кухарчук и Тихий не полетят на сбор «Химок» в Турцию (Сергей Ильев)

Несколько игроков основного состава «Химок» не полетят с командой на первый зимний сбор в Турцию.
«Спартак Гогниев везет подмосковную команду на первый сбор уже 15 декабря. Будут потенциальные новички. Действующих игроков, по моим данным, 17:
Много кого нет — Глушакова, Кухарчука, Лантратова, Тихого, возвращающегося в «Рубин» из аренды Ломовицкого… Это ожидалось. Хотя про Глушакова циркулировало, что он может остаться в «Химках». На сегодняшний день его в списке нет», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- У клуба финансовые проблемы.
- РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева