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    Глушаков, Лантратов, Кухарчук и Тихий не полетят на сбор «Химок» в Турцию (Сергей Ильев)

    Несколько игроков основного состава «Химок» не полетят с командой на первый зимний сбор в Турцию.

    «Спартак Гогниев везет подмосковную команду на первый сбор уже 15 декабря. Будут потенциальные новички. Действующих игроков, по моим данным, 17:

    Много кого нет — Глушакова, Кухарчука, Лантратова, Тихого, возвращающегося в «Рубин» из аренды Ломовицкого… Это ожидалось. Хотя про Глушакова циркулировало, что он может остаться в «Химках». На сегодняшний день его в списке нет», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • У клуба финансовые проблемы.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20345

      derrik2000 13 минут назад

      Гогниев усиленно готовит команду к вылету из РПЛ.

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