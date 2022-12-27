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  • Абаскаль рассказал, влияет ли ситуация в России на его работу

Абаскаль рассказал, влияет ли ситуация в России на его работу

27 декабря 2022, 19:49
1

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как влияет ситуация в России на его работу.

«На личном уровне ситуация нас не затрагивает. Мы живем «в пузыре». 12 часов на работе, поездки на базу и обратно домой. Отели, матчи...

Но во время выездов все становится заметнее. Путешествия теперь занимают не час-два, а шесть. У нас был даже 19-часовой переезд, большая часть которого – на автобусе. Но никакой опасности я не видел.

Многие магазины поменяли вывески, в остальном мало что изменилось. Starbucks теперь называется Stars, но кофе там тот же. Я все еще могу найти испанские продукты вроде масла.

У нас не так много времени на то, чтобы все изучить, но проблем в быту пока не возникало», – сказал Абаскаль.

  • Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.
  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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Источник: Relevo
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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zigbert
1672211251
Здесь и добавить нечего. Если Абаскаля все устраивает в Спартаке то и его работа будет эффективной.
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