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    Абаскаль рассказал, влияет ли ситуация в России на его работу

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как влияет ситуация в России на его работу.

    «На личном уровне ситуация нас не затрагивает. Мы живем «в пузыре». 12 часов на работе, поездки на базу и обратно домой. Отели, матчи...

    Но во время выездов все становится заметнее. Путешествия теперь занимают не час-два, а шесть. У нас был даже 19-часовой переезд, большая часть которого – на автобусе. Но никакой опасности я не видел.

    Многие магазины поменяли вывески, в остальном мало что изменилось. Starbucks теперь называется Stars, но кофе там тот же. Я все еще могу найти испанские продукты вроде масла.

    У нас не так много времени на то, чтобы все изучить, но проблем в быту пока не возникало», – сказал Абаскаль.

    • Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.
    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: Relevo

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