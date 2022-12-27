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    18-летний Мукоко хочет бесплатно перейти из «Боруссии» в «Барселону»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко отклонил предложение клуба о продлении контракта.

    Следующим летом игрок может стать свободным агентом и уйти в другую команду бесплатно.

    18-летний немец хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы уже несколько месяцев контактируют с его окружением.

    При этом сделка может не состояться по двум причинам:

    • «Барса» предлагает Мукоко менее выгодные условия по сравнению с другими клубами.
    • «Боруссия» готова продать форварда зимой, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию, но испанцы не смогут его купить в январе.

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    Источник: Sport.es

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