18-летний Мукоко хочет бесплатно перейти из «Боруссии» в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Следующим летом игрок может стать свободным агентом и уйти в другую команду бесплатно.

18-летний немец хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы уже несколько месяцев контактируют с его окружением.

При этом сделка может не состояться по двум причинам:

«Барса» предлагает Мукоко менее выгодные условия по сравнению с другими клубами.

«Боруссия» готова продать форварда зимой, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию, но испанцы не смогут его купить в январе.

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