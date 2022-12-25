«Торпедо» отказалось от идеи подписать Дзюбу

Скорее всего запросы у Дзюбы космические а максимум что может - это 15 минут в конце игры + доп.время...
Форварда Артема Дзюбы в «Торпедо» не будет. Клуб отказался от идеи подписать свободного агента. Переговоры свернуты.
«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», – сообщил источник.
- В ноябре Дзюба покинул «Адана Демирспор».
- Сообщалось, что игрок интересен «Венеции» и кипрской «Кармиотиссе».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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