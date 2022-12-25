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    «Торпедо» отказалось от идеи подписать Дзюбу

    Форварда Артема Дзюбы в «Торпедо» не будет. Клуб отказался от идеи подписать свободного агента. Переговоры свернуты.

    «Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», – сообщил источник.

    • В ноябре Дзюба покинул «Адана Демирспор».
    • Сообщалось, что игрок интересен «Венеции» и кипрской «Кармиотиссе».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66857

      portero 2 часа назад

      Скорее всего запросы у Дзюбы космические а максимум что может - это 15 минут в конце игры + доп.время...

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      Рейтинг: +756

      Suvorov51 2 часа назад

      Не надо Рукаку приглашать в один из великих клубов истории футбола

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