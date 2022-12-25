«Торпедо» отказалось от идеи подписать Дзюбу

Форварда Артема Дзюбы в «Торпедо» не будет. Клуб отказался от идеи подписать свободного агента. Переговоры свернуты.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», – сообщил источник.

В ноябре Дзюба покинул «Адана Демирспор».

Сообщалось, что игрок интересен «Венеции» и кипрской «Кармиотиссе».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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