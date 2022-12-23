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    Пиняев и Глушенков прошли медосмотр для «Локомотива» (Иван Карпов)

    Атакующие полузащитники «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков близки к переходу в «Локомотив».

    Условия трансферов и личных контрактов уже согласованы. Оба футболиста находятся в Москве.

    Игроки прошли медицинское обследование и ждут его результатов. После этого будет объявлено о заключении договоров с обоими на 3,5 года.

    Пиняев хочет выступать за «Локо» под девятым номером, который пока принадлежит Ивану Игнатьеву.

    Глушенкову игровой номер не важен.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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