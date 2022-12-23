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    Голландец Влут из «Урала» рассказал, что близкие боялись отпускать его в Россию

    Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, что его близки были против переезда игрока в Россию.

    — Близкие были против переезда в Россию?

    — Да, не все в моей семье были рады моему решению. Многие боялись отпускать меня в Россию одного. Но родители поверили Квинси [Промесу] и с тяжелым сердцем приняли ситуацию.

    • 27-летний Влут перешел в «Урал» из «Астаны» в сентябре.
    • Сумма трансфера – 250 тысяч евро.
    • Контракт форварда с новым клубом рассчитан на 2,5 года.

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    Источник: Sport24

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