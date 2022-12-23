Агент: «Маурисио покинул «Родину», потому что ему не заплатили зарплату»

Пьер Фернандес, агент полузащитника Маурисио, сообщил об уходе бразильца из «Родины».

— Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.

— В чем причины разрыва контракта?

— Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.

— Есть ли интерес к Маурисио из России?

— Мы ждем, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт.

Маурисио в октябре исполнилось 34 года.

Игрок пополнил «Родину» этой осенью.

Ранее бразилец играл в РПЛ за «Ахмат» и «Зенит».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно