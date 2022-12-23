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    Агент: «Маурисио покинул «Родину», потому что ему не заплатили зарплату»

    Пьер Фернандес, агент полузащитника Маурисио, сообщил об уходе бразильца из «Родины».

    — Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.

    — В чем причины разрыва контракта?

    — Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.

    — Есть ли интерес к Маурисио из России?

    — Мы ждем, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт.

    • Маурисио в октябре исполнилось 34 года.
    • Игрок пополнил «Родину» этой осенью.
    • Ранее бразилец играл в РПЛ за «Ахмат» и «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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