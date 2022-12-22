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    Беллингем сделал выбор между «Реалом» и клубами АПЛ

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил перейти в «Реал».

    19-летний футболист знает об интересе к себе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», но предпочитает продолжить карьеру в Испании.

    Ожидается, что «Реал» следующим летом заплатит за англичанина около 120 миллионов евро.

    • Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
    • Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12196

      DeStar 2 часа назад

      интересно, дорого правда)

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