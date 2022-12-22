Беллингем сделал выбор между «Реалом» и клубами АПЛ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил перейти в «Реал».

19-летний футболист знает об интересе к себе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», но предпочитает продолжить карьеру в Испании.

Ожидается, что «Реал» следующим летом заплатит за англичанина около 120 миллионов евро.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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