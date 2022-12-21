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  • Директор «Айнтрахта»: «Роналду предлагали каждому клубу ЛЧ? Даже нам его предлагали!»

Директор «Айнтрахта»: «Роналду предлагали каждому клубу ЛЧ? Даже нам его предлагали!»

21 декабря 2022, 17:59

Представители нападающего Криштиану Роналду предлагали футболиста всем участникам Лиги чемпионов минувшим летом.

– Ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!

  • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
  • Нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
  • Он остается без клуба после расторжения контракта с «МЮ».

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Источник: Sport1
Лига чемпионов Айнтрахт Роналду Криштиану
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