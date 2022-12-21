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    Директор «Айнтрахта»: «Роналду предлагали каждому клубу ЛЧ? Даже нам его предлагали!»

    Представители нападающего Криштиану Роналду предлагали футболиста всем участникам Лиги чемпионов минувшим летом.

    – Ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

    – Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!

    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • Нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
    • Он остается без клуба после расторжения контракта с «МЮ».

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      soobreprep 49 минут назад

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