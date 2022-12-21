Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду» из-за низкой зарплаты («РБ Спорт»)

Нападающий «Оренбург» Владимир Сычевой мог перейти в «Црвену Звезду» этой зимой.

По информации «РБ Спорт», сербский клуб очень хотел подписать 26-летнего форварда этой зимой, но Сычевой отказался от перехода. Его не устроила зарплата, которую предложил сербский клуб.

Ожидается, что Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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