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    Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду» из-за низкой зарплаты («РБ Спорт»)

    Нападающий «Оренбург» Владимир Сычевой мог перейти в «Црвену Звезду» этой зимой.

    По информации «РБ Спорт», сербский клуб очень хотел подписать 26-летнего форварда этой зимой, но Сычевой отказался от перехода. Его не устроила зарплата, которую предложил сербский клуб.

    Ожидается, что Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: «РБ Спорт»

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