Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду» из-за низкой зарплаты («РБ Спорт»)

Нападающий «Оренбург» Владимир Сычевой мог перейти в «Црвену Звезду» этой зимой.
По информации «РБ Спорт», сербский клуб очень хотел подписать 26-летнего форварда этой зимой, но Сычевой отказался от перехода. Его не устроила зарплата, которую предложил сербский клуб.
Ожидается, что Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».
- Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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Источник: «РБ Спорт»