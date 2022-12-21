Пиняев назвал цель на ближайшие пять лет

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев планирует в ближайшие годы оказаться в топ-клубе.

«Глобальная цель на ближайшие пять лет — заиграть в европейском топ-клубе. То есть в течение пяти лет попасть в Европу, поиграть и заиграть в топ-клубе. Не могу сказать, в какой конкретно команде мечтаю оказаться, самое главное — поиграть в Европе», — сказал Пиняев.

«Локомотив» на прошлой неделе выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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