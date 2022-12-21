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    Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы»

    Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

    «Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы.

    У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», — сказал Пиняев.

    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
    • Пиняев вскоре должен перейти в «Локомотив».
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1252

      Sky Spartak 9 минут назад

      Перешёл в Локо...
      А духу набрался.... как будто в Юве третий сезон блистает )))
      И на Месси похожий и пусть Зеня чемпионом станет...
      И в гейжопе много платят, поэтому хочет туда свалить...
      Если в КР на него ставили ставку и играли в удобный для него футбол....
      То это не значит, что у него всё получится ВЕЗДЕ...

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      Рейтинг: +10

      vasseprari 26 минут назад

      Жена подарила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую попробовать хоть раз в жизни, жена покупала здесь ----- https://min.lc/konvoz

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      Рейтинг: +839

      SLADE2019 36 минут назад

      *****, ну обратите на этого юного попрошайку. Возьмите его к себе. Вот уж эти молодые, да ранние.

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      Рейтинг: +18519

      Cleaner 1 час назад

      Игрочёнок блин...(((((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +10986

      alp 1 час назад

      в том то и дело, что футболистам без разницы, на каком месте их клуб.

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      Рейтинг: +12439

      Алексей З 1 час назад

      Ну в составе Крыльев титул не дождёшься, так что надо делать выводы.

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