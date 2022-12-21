Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы»

Перешёл в Локо...
А духу набрался.... как будто в Юве третий сезон блистает )))
И на Месси похожий и пусть Зеня чемпионом станет...
И в гейжопе много платят, поэтому хочет туда свалить...
Если в КР на него ставили ставку и играли в удобный для него футбол....
То это не значит, что у него всё получится ВЕЗДЕ...
Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.
«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы.
У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», — сказал Пиняев.
- «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
- Пиняев вскоре должен перейти в «Локомотив».
- РПЛ возобновится в марте.
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