Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы»

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы.

У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», — сказал Пиняев.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

Пиняев вскоре должен перейти в «Локомотив».

РПЛ возобновится в марте.

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