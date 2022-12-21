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  • Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы»

Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы»

21 декабря 2022, 10:58
5

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы.

У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», — сказал Пиняев.

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • Пиняев вскоре должен перейти в «Локомотив».
  • РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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alp
1671610661
в том то и дело, что футболистам без разницы, на каком месте их клуб.
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SLADE2019
1671615378
*****, ну обратите на этого юного попрошайку. Возьмите его к себе. Вот уж эти молодые, да ранние.
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Sky Spartak
1671617016
Перешёл в Локо... А духу набрался.... как будто в Юве третий сезон блистает ))) И на Месси похожий и пусть Зеня чемпионом станет... И в гейжопе много платят, поэтому хочет туда свалить... Если в КР на него ставили ставку и играли в удобный для него футбол.... То это не значит, что у него всё получится ВЕЗДЕ...
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Беспонтий
1671624226
пи..деть стал много так как будто паспорт получил и с батей официально забухал на кухне..
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mamba9090909
1671625545
"Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил................." О как! Ему плевать на команды, он хочет САМ победить.
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