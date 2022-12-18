Аргентина выиграла чемпионат мира-2022, победив по пенальти Францию. Лионель Месси выиграл свой первый ЧМ.
Это третий трофей для 35-летнего игрока в составе сборной. Он обошел по этому показателю Диего Марадону.
- Марадона выиграл ЧМ-1986 и кубок Артемио Франки.
- Месси выиграл Кубок Америки, Финалиссиму и ЧМ-2022.
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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»