Аргентина выиграла чемпионат мира-2022, победив по пенальти Францию. Лионель Месси выиграл свой первый ЧМ.

Это третий трофей для 35-летнего игрока в составе сборной. Он обошел по этому показателю Диего Марадону.

Марадона выиграл ЧМ-1986 и кубок Артемио Франки.

Месси выиграл Кубок Америки, Финалиссиму и ЧМ-2022.

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