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    Посмотрите на эмоции Мбаппе. Он спас Францию за 97 секунд

    Финал ЧМ-2022 был в целом довольно грустным зрелищем: в первом тайме аргентинцы разнесли оппонентов, Мбаппе ментально не было на поле, Дидье Дешам смотрел на происходящее на поле грустными глазами.

    Большую часть второго тайма Аргентина постепенно приближалась к победе в турнире. А потом проснулся Мбаппе:

    • Оформил дубль;
    • Забил третий гол в двух финалах ЧМ – повторение рекорда;
    • Дошел до отметки в 11 голов на чемпионатах мира;
    • Главное – сохранил шансы Франции на победу за 97 секунд.

    Посмотрите на его реакцию:

    Фото: XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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