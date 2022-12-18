Посмотрите на эмоции Мбаппе. Он спас Францию за 97 секунд

Финал ЧМ-2022 был в целом довольно грустным зрелищем: в первом тайме аргентинцы разнесли оппонентов, Мбаппе ментально не было на поле, Дидье Дешам смотрел на происходящее на поле грустными глазами.

Большую часть второго тайма Аргентина постепенно приближалась к победе в турнире. А потом проснулся Мбаппе:

Оформил дубль;

Забил третий гол в двух финалах ЧМ – повторение рекорда;

Дошел до отметки в 11 голов на чемпионатах мира;

Главное – сохранил шансы Франции на победу за 97 секунд.

Посмотрите на его реакцию:

Фото: XinHua/Global Look Press