Лисандро Мартинес: «Сделаем всей командой памятные татуировки, если выиграем ЧМ-2022»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал, что команда планирует сделать татуировки, если выиграет чемпионат мира-2022.

«За ужином прозвучало, что если всe пойдeт хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание. Мы ещe не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу.

Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то — дату или что-то написанное по-арабски, были разные идеи», — цитирует Мартинеса «Чемпионат» со ссылкой на La Nacion.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.

Аргентина не брала титул с 1986 года.

Мартинес играет за «Манчестер Юнайтед».

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