ЧМ-2022. Хорватия обыграла Марокко (2:1) и 2-й раз в истории взяла бронзовые медали

Сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира-2022 переиграла Марокко. Победный гол у Мислава Оршича.

Хорватия второй раз в истории взяла бронзу ЧМ. Первый был в 1998 году.

У Марокко единственный гол забил защитник «Бреста» Ашраф Дари.

Хорватия взяла медали на втором чемпионате мира подряд.

Команды встретились второй раз за турнир. В группе они сыграли 0:0.

ЧМ-2022. Матч за 3-е место

Хорватия – Марокко – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гвардиол, 7; 1:1 – Дари, 9; 2:1 – Оршич, 42.

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