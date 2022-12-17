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  • ЧМ-2022. Хорватия обыграла Марокко (2:1) и 2-й раз в истории взяла бронзовые медали

ЧМ-2022. Хорватия обыграла Марокко (2:1) и 2-й раз в истории взяла бронзовые медали

17 декабря 2022, 19:54
36

Сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира-2022 переиграла Марокко. Победный гол у Мислава Оршича.

Хорватия второй раз в истории взяла бронзу ЧМ. Первый был в 1998 году.

У Марокко единственный гол забил защитник «Бреста» Ашраф Дари.

Хорватия взяла медали на втором чемпионате мира подряд.

Команды встретились второй раз за турнир. В группе они сыграли 0:0.

ЧМ-2022. Матч за 3-е место

Хорватия – Марокко – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гвардиол, 7; 1:1 – Дари, 9; 2:1 – Оршич, 42.

Календарь ЧМ-2022

Результаты ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Марокко
Комментарии (36)
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Persona_non_Grata
1671296750
Обе команды прыгнули и так выше своих возможностей в борьбе за третье место, ну пусть Хорваты прыгнули еще чуть выше !!! )))
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ААМ
1671296982
Молодцы хорваты. Заслужили победу. А судья не дал два 100% пенальти
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САНЁК17
1671296997
Ждём от бомбардир Хорватских голых девушек,как у них в привычки
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JTherry
1671297316
откровенно слабо сыграли марокканцы в матче за 3 место с хорватами: и тренер перед матчем "чувствовал себя придурком" и игроки не наиграли на победу... но все равно команда стала открытием ЧМ, как единственная, дошедшая до 1/2 и показавшая классную игру и с Португалией, и с Испанией, и с Бельгией..! а хорваты - молодцы, хоть бронза, конечно, не серебро, зато дождя на награждении нет..!)
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житель СПб
1671297355
Я, как и многие, болел за марокканцев... Но Хорватия была реально сильнее, и выиграла матч заслуженно. Поздравляем их!
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derrik2000
1671297586
Болел за Марокко. Жаль, что не случилась "африканская бронза". По-моему, марокканцы уже вышли на игру самоуспокоенными: "ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА африканская команда пробилась в 1/2 финала. Чё ещё надо???" По моим ощущениям, чемпионаты - мира, Европы - становятся всё скучнее и скучнее... Чего не скажешь об агрессивном, год от года всё более ОГОЛТЕЛОМ "перетрАхивании мозгов" различными околофутболыми СМИ... (((
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zigbert
1671298085
Все по делу. Хорватия победила заслуженно. Оба мяча получились сложными для вратаря. Марокканцы выглядели уставшими, часто ошибались вблизи своей штрафной, особенно в первом тайме. Но в самом конце матча марокканцы могли сравнять счет, когда мяч прошел чуть выше перекладины.
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ySS
1671298140
Болел за африканцев, но победили более сильные и опытные.
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deinego77@yandex.ru
1671305988
Мароканцы всё равно молодцы! Вот настоящее желание победить и играть за свою страну!
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SPACE TRUCKIN
1671306111
симпатизировал марокканцам - соглашусь,что к концу чемпионата они просто выдохлись...это было видно с первых минут...спасибо им - задали интригу этому ЧМ...
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