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    ЧМ-2022. Хорватия обыграла Марокко (2:1) и 2-й раз в истории взяла бронзовые медали

    Сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира-2022 переиграла Марокко. Победный гол у Мислава Оршича.

    Хорватия второй раз в истории взяла бронзу ЧМ. Первый был в 1998 году.

    У Марокко единственный гол забил защитник «Бреста» Ашраф Дари.

    Хорватия взяла медали на втором чемпионате мира подряд.

    Команды встретились второй раз за турнир. В группе они сыграли 0:0.

    ЧМ-2022. Матч за 3-е место

    Хорватия – Марокко – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гвардиол, 7; 1:1 – Дари, 9; 2:1 – Оршич, 42.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +20373

      derrik2000 2 минуты назад

      Болел за Марокко.
      Жаль, что не случилась "африканская бронза".
      По-моему, марокканцы уже вышли на игру самоуспокоенными: "ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА африканская команда пробилась в 1/2 финала. Чё ещё надо???"
      По моим ощущениям, чемпионаты - мира, Европы - становятся всё скучнее и скучнее...
      Чего не скажешь об агрессивном, год от года всё более ОГОЛТЕЛОМ "перетрАхивании мозгов" различными околофутболыми СМИ... (((

      0
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      Рейтинг: +18102

      житель СПб 6 минут назад

      Я, как и многие, болел за марокканцев... Но Хорватия была реально сильнее, и выиграла матч заслуженно. Поздравляем их!

      2
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      Рейтинг: +196

      Стоп всем > житель СПб 26 секунд назад

      как и многие, болел за марокканцев====Ты чо опрос всероссийский проводил ? Или среди своих соседей, которое выдаешь за многие.)))

      0
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      Рейтинг: +27730

      JTherry 6 минут назад

      откровенно слабо сыграли марокканцы в матче за 3 место с хорватами: и тренер перед матчем "чувствовал себя придурком" и игроки не наиграли на победу... но все равно команда стала открытием ЧМ, как единственная, дошедшая до 1/2 и показавшая классную игру и с Португалией, и с Испанией, и с Бельгией..! а хорваты - молодцы, хоть бронза, конечно, не серебро, зато дождя на награждении нет..!)

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      Рейтинг: +5009

      ААМ > JTherry 8 минут назад

      Не соглашусь с вами. Марокко играло в антифутбол, типичный автобус до матча с хорватами.

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      Рейтинг: +20255

      Persona_non_Grata > JTherry 5 минут назад

      Может просто перегорели - ведь и так для них это СВЕРХ ДОСТИЖЕНИЕ !!!

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      Рейтинг: +27730

      JTherry > ААМ 1 минуту назад

      на чемпионате мира каждый тренер выбирает тактику в зависимости от возможностей игроков в команде, и кто сказал, что играть, как играли марокканцы, нельзя..? игра забудется, а результат - останется в истории...)

      0
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      Рейтинг: +1257

      САНЁК17 11 минут назад

      Ждём от бомбардир Хорватских голых девушек,как у них в привычки

      2
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      Рейтинг: +6704

      Красногорск_Фан > САНЁК17 9 минут назад

      Свежую хорватскую сиську в шашечках

      2
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      Рейтинг: +5009

      ААМ 12 минут назад

      Молодцы хорваты. Заслужили победу. А судья не дал два 100% пенальти

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      Рейтинг: +1188

      ARSteven89 14 минут назад

      Марокканцы всё равно малорики. Главное открытие турнира. О них мы будем вспоминать ещё очень и очень долго. Надеюсь, Валиду Реграги дадут новый контракт до следующего ЧМ.
      Поздравляю хорватов с бронзой ЧМ! Поколение Модрича официально переплюнуло поколение Шукера, завоевав две медали чемпионатов мира за 4 года, немножко не дотянувшись до вершины футбольного Олимпа.

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      Рейтинг: +20255

      Persona_non_Grata 16 минут назад

      Обе команды прыгнули и так выше своих возможностей в борьбе за третье место, ну пусть Хорваты прыгнули еще чуть выше !!! )))

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      Рейтинг: +196

      Стоп всем 17 минут назад

      Ну вот...Хорваты радуются, марроканцы горюют
      Кто там бухтел что матч за третье место не нужен этим командам ?

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      Рейтинг: +26657

      slavutiq70 18 минут назад

      Ну хоть ставка сыграла . не болел не за кого ...

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      Рейтинг: +1257

      САНЁК17 19 минут назад

      Хорваты поздно включились,могли в финале играть,но третий место что-то чем ничего.

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      Рейтинг: +874

      Fialet > САНЁК17 1 минуту назад

      Их в полуфинале судья прибил липовым пендалем. Ну и сами конечно виноваты, сразу поплыли.

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