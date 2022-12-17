ЧМ-2022. Хорватия обыграла Марокко (2:1) и 2-й раз в истории взяла бронзовые медали

Болел за Марокко.
Жаль, что не случилась "африканская бронза".
По-моему, марокканцы уже вышли на игру самоуспокоенными: "ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА африканская команда пробилась в 1/2 финала. Чё ещё надо???"
По моим ощущениям, чемпионаты - мира, Европы - становятся всё скучнее и скучнее...
Чего не скажешь об агрессивном, год от года всё более ОГОЛТЕЛОМ "перетрАхивании мозгов" различными околофутболыми СМИ... (((
Сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира-2022 переиграла Марокко. Победный гол у Мислава Оршича.
Хорватия второй раз в истории взяла бронзу ЧМ. Первый был в 1998 году.
У Марокко единственный гол забил защитник «Бреста» Ашраф Дари.
Хорватия взяла медали на втором чемпионате мира подряд.
Команды встретились второй раз за турнир. В группе они сыграли 0:0.
ЧМ-2022. Матч за 3-е место
Хорватия – Марокко – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Гвардиол, 7; 1:1 – Дари, 9; 2:1 – Оршич, 42.
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