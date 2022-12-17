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    Хорватия – Марокко: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Хорватии и Марокко назвали стартовые составы на матч за 3-е место на чемпионате мира.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

    Хорватия: Ливакович, Станишич, Перишич, Майер, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ливайя, Оршич, Гвардиол, Шутало.

    Марокко: Буну, Хакими, Амрабат, Аттиат-Алла, Зиеш, Сабири, Буфал, Эль‑Амик, Эн‑Несири, Дари, Эль‑Ханнус.

    • Место проведения – стадион «Халифа Интернешнл» в Дохе.
    • Начало матча – 18:00 по московскому времени.

    Сборные Хорватии и Марокко играли между собой всего два раза, а один из матчей прошел не так давно, 23 ноября на ЧМ-2022 в Катаре, где была зафиксирована нулевая ничья при равной игре, о чем говорит статистика: марокканцы нанесли восемь ударов, сборная Хорватии шесть, при этом в створ попали по два раза, но ближе к голу в той игре были все же марокканцы, их показатель Xg равен 0.7, в то время как показатель хорватов всего 0.3.

    Первый матч этих команд прошел в далеком 1996 году в рамках товарищеской встречи, тогда была зафиксирована ничья со счетом 2:2. В сегодняшнем матче решится, кто выйдет вперед в личных встречах и займет третье место на ЧМ-2022 в Катаре.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Где смотреть матч Хорватия – Марокко

    Прогноз на матч Хорватия – Марокко

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6700

      Красногорск_Фан 14 минут назад

      Вся Африка перед телевизорами ждут исторического 3-го места. А хорваты могут вместо того чтобы вставать на колено без толку помочь с этим ))

      0
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      Рейтинг: +5006

      ААМ 42 минуты назад

      Для Зенита отсутствие Ловрена плюс

      0
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      Рейтинг: +1910

      Эном айс 51 минуту назад

      Ловрентий догеройствовался..)
      Но, и вторым составом Хорватия должна победить. Арабы уже задохнулись от счастья.
      А счастье-не безразмерно.

      1
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      Рейтинг: +14070

      Skull_Boy 1 час назад

      Мандарины вперед

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