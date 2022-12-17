Сборные Хорватии и Марокко назвали стартовые составы на матч за 3-е место на чемпионате мира.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Перишич, Майер, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ливайя, Оршич, Гвардиол, Шутало.

Марокко: Буну, Хакими, Амрабат, Аттиат-Алла, Зиеш, Сабири, Буфал, Эль‑Амик, Эн‑Несири, Дари, Эль‑Ханнус.

Место проведения – стадион «Халифа Интернешнл» в Дохе.

Начало матча – 18:00 по московскому времени.

Сборные Хорватии и Марокко играли между собой всего два раза, а один из матчей прошел не так давно, 23 ноября на ЧМ-2022 в Катаре, где была зафиксирована нулевая ничья при равной игре, о чем говорит статистика: марокканцы нанесли восемь ударов, сборная Хорватии шесть, при этом в створ попали по два раза, но ближе к голу в той игре были все же марокканцы, их показатель Xg равен 0.7, в то время как показатель хорватов всего 0.3.

Первый матч этих команд прошел в далеком 1996 году в рамках товарищеской встречи, тогда была зафиксирована ничья со счетом 2:2. В сегодняшнем матче решится, кто выйдет вперед в личных встречах и займет третье место на ЧМ-2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Хорватия – Марокко

Прогноз на матч Хорватия – Марокко

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