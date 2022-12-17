Варан и Конате смогут сыграть в финале ЧМ-2022. У них был грипп

Центральные защитники сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате сегодня вернулись к тренировкам.
В пятницу они не работали с командой из-за симптомов гриппа.
Кингсли Коман из-за болезни остается в изоляции.
- Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
- Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: L’Equipe