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    Еще 2 футболиста Франции простудились перед финалом ЧМ-2022. Всего за неделю заболели 5 игроков

    Игроки сборной Франции в течение последней недели столкнулись с вирусным заболеванием.

    Сначала симптомы простуды выявили у Дайота Упамекано и Адриана Рабьо. Они пропустили полуфинал ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

    Затем болезнь обнаружили у Кингсли Комана. Он до сих пор не тренируется с командой.

    Теперь же простудились центральные защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате.

    Их участие в финальном матче чемпионата мира (18 декабря) находится под вопросом.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1739

      jek718875 43 минуты назад

      Во всём виноват Л.Месси(пробрался в гостиницу и на всю включил кондиционеры)

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      Рейтинг: +4986

      PAREVG. 1 час назад

      Это обезьяний грипп, у них в команде много мартыхаев.
      Группа Ленинград в песне "оспа обезьян" все доходчиво исполнила.

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      Рейтинг: +23773

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Французов косит аргентинский свинский грипп. )

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