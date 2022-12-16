Еще 2 футболиста Франции простудились перед финалом ЧМ-2022. Всего за неделю заболели 5 игроков

Игроки сборной Франции в течение последней недели столкнулись с вирусным заболеванием.
Сначала симптомы простуды выявили у Дайота Упамекано и Адриана Рабьо. Они пропустили полуфинал ЧМ-2022 с Марокко (2:0).
Затем болезнь обнаружили у Кингсли Комана. Он до сих пор не тренируется с командой.
Теперь же простудились центральные защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате.
Их участие в финальном матче чемпионата мира (18 декабря) находится под вопросом.
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Источник: RMC Sport