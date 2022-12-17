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    «Это было вполне логично». Роналдиньо – о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо ответил на вопросы о провале Германии, Испании и Бельгии на чемпионате мира, а также о прогрессе Марокко.

    – Почему с треском провалились немцы, испанцы, бельгийцы?

    – Просто они были хуже. В спорте за былые заслуги или яркие вывески награды не раздают.

    – А кто удивил?

    – Намекаете на Марокко? А как по мне, это было вполне логично. Такая цельная команда должна была пройти далеко.

    • Германия и Бельгия не вышли из группы на ЧМ-2022.
    • Испания вылетела на стадии 1/8 финала.
    • Марокко добралось до полуфинала, где уступило Франции (0:2).

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    Источник: «Российская газета»

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