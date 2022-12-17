«Это было вполне логично». Роналдиньо – о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо ответил на вопросы о провале Германии, Испании и Бельгии на чемпионате мира, а также о прогрессе Марокко.

– Почему с треском провалились немцы, испанцы, бельгийцы?

– Просто они были хуже. В спорте за былые заслуги или яркие вывески награды не раздают.

– А кто удивил?

– Намекаете на Марокко? А как по мне, это было вполне логично. Такая цельная команда должна была пройти далеко.

Германия и Бельгия не вышли из группы на ЧМ-2022.

Испания вылетела на стадии 1/8 финала.

Марокко добралось до полуфинала, где уступило Франции (0:2).

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