Хомуха: «Не факт, что Россию пустят в Азию. Японии и Австралии не нужен сильный соперник»

Экс-тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе РФС из УЕФА и АФК.

– Валерий Карпин не так давно заявил о необходимости перехода из УЕФА в АФК. Как считаете, нужен ли этот переход и какие есть нюансы?

– Нюансы предельно просты – ещe не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

– И всe же, ваша позиция – ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК?

– Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займeт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаeтся никаких вариантов, кроме попытаться перейти в Азию.

– Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Южная Корея и Япония вышли в плей-офф чемпионата мира. Справедливо ли мы недооцениваем Азию на фоне Европы и Южной Америки?

– Нет-нет, мы часто на юношеском уровне с ними играли, и они всегда демонстрировали хорошую организацию игры. Особенно Япония, у которой подъем, они уже на протяжении последних 10-15 лет работают в определeнном направлении, приближeнному к испанскому футболу, поэтому их выступление в Катаре ожидаемо.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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