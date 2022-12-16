Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хомуха: «Не факт, что Россию пустят в Азию. Японии и Австралии не нужен сильный соперник»

    Экс-тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе РФС из УЕФА и АФК.

    Валерий Карпин не так давно заявил о необходимости перехода из УЕФА в АФК. Как считаете, нужен ли этот переход и какие есть нюансы?

    – Нюансы предельно просты – ещe не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

    – И всe же, ваша позиция – ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК?

    – Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займeт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаeтся никаких вариантов, кроме попытаться перейти в Азию.

    – Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Южная Корея и Япония вышли в плей-офф чемпионата мира. Справедливо ли мы недооцениваем Азию на фоне Европы и Южной Америки?

    – Нет-нет, мы часто на юношеском уровне с ними играли, и они всегда демонстрировали хорошую организацию игры. Особенно Япония, у которой подъем, они уже на протяжении последних 10-15 лет работают в определeнном направлении, приближeнному к испанскому футболу, поэтому их выступление в Катаре ожидаемо.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Я ужаснулся». Соломатин рассказал, сколько в Москве стоит попадание ребенка в топ-клуб 17
    Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную» 5
    В Казахстане отреагировали на новость, что россиянин Зуев будет выступать за местную сборную
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7627

      mihail200606 35 минут назад

      А кто сильный?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2765

      nemolod 1 час назад

      Уефа уже давно ясно дала понять что в ближайшее время (два-три сезона )РФ там не будет! А два-три сезона для футболиста да еще без официальных турнирах-это прямая потеря мотивации и падение мастерства! Если РФС продолжит ждать милости и не будет пытаться перейти в АФК (а РФ -это еще и азиатская территория ) ,то произойдет самое худшее-лучшие футболисты начнут уходить в зарубежные клубы,а остальные дорабатывать контракты,а затем массово уходить из футбола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14134

      playsh 2 часа назад

      А сильный соперник,это кто?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18474

      Cleaner 2 часа назад

      Сильный соперник??? Это который таждикам чуть не проиграл?...)))

      ПС: Но не пустят это точно. Но по причине давления их хозяев - пиндосов...(

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11