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  • Хомуха: «Не факт, что Россию пустят в Азию. Японии и Австралии не нужен сильный соперник»

Хомуха: «Не факт, что Россию пустят в Азию. Японии и Австралии не нужен сильный соперник»

16 декабря 2022, 12:33
7

Экс-тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе РФС из УЕФА и АФК.

Валерий Карпин не так давно заявил о необходимости перехода из УЕФА в АФК. Как считаете, нужен ли этот переход и какие есть нюансы?

– Нюансы предельно просты – ещe не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

– И всe же, ваша позиция – ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК?

– Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займeт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаeтся никаких вариантов, кроме попытаться перейти в Азию.

– Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Южная Корея и Япония вышли в плей-офф чемпионата мира. Справедливо ли мы недооцениваем Азию на фоне Европы и Южной Америки?

– Нет-нет, мы часто на юношеском уровне с ними играли, и они всегда демонстрировали хорошую организацию игры. Особенно Япония, у которой подъем, они уже на протяжении последних 10-15 лет работают в определeнном направлении, приближeнному к испанскому футболу, поэтому их выступление в Катаре ожидаемо.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Хомуха Дмитрий
Комментарии (7)
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Plyash
1671185209
А сильный соперник,это кто?
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nemolod
1671186670
Уефа уже давно ясно дала понять что в ближайшее время (два-три сезона )РФ там не будет! А два-три сезона для футболиста да еще без официальных турнирах-это прямая потеря мотивации и падение мастерства! Если РФС продолжит ждать милости и не будет пытаться перейти в АФК (а РФ -это еще и азиатская территория ) ,то произойдет самое худшее-лучшие футболисты начнут уходить в зарубежные клубы,а остальные дорабатывать контракты,а затем массово уходить из футбола!
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mihail200606
1671190550
А кто сильный?)
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wardadamor
1671197643
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rash1959
1671197686
Сильный соперник нужен, но где ж его взять? Узбеки-таджики-рашики - одного уровня гавно.
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BRO_football
1671208424
Это в каком месте Россия сильный соперник? Та Россия, которая с Узбекистаном и Таджикистаном вничью играет?
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paracetamol
1671210778
Остается только Океания. Вот какая проблема!
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