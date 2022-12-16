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    Марциняк: «Судить финал ЧМ – всe равно что поднять Кубок мира. Мечтал об этом с детства»

    Главный арбитр финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк прокомментировал свое назначение на решающий матч турнира.

    «Я мечтал об этом с самого детства. Когда я играл в футбол, думал, что буду хорошо играть и выиграю чемпионат мира. Сегодня я футбольный арбитр, и для меня судить финал мундиаля — это всe равно что поднять Кубок мира вверх», — заявил Марциняк.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • В нем встретятся Аргентина и Франция.
    • Начало – в 18:00 мск.

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    Источник: Przeglad Sportowy

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