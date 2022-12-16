Шалимов: «Матч за третье место на ЧМ – самый большой бред в футболе»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что на чемпионатах мира не должны проводиться матчи за третье место.

«Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру.

Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой», — сказал Шалимов.

В матче за третье место на ЧМ-2022 сыграют Хорватия и Марокко.

Игра состоится в субботу, 17 декабря.

В воскресенье в финале турнира встретятся Аргентина и Франция.

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