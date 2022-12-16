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  • Шалимов: «Матч за третье место на ЧМ – самый большой бред в футболе»

Шалимов: «Матч за третье место на ЧМ – самый большой бред в футболе»

16 декабря 2022, 10:09
11

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что на чемпионатах мира не должны проводиться матчи за третье место.

«Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру.

Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой», — сказал Шалимов.

  • В матче за третье место на ЧМ-2022 сыграют Хорватия и Марокко.
  • Игра состоится в субботу, 17 декабря.
  • В воскресенье в финале турнира встретятся Аргентина и Франция.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Марокко Хорватия Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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DemSerg
1671174915
Мнение какого-то Шалимова очень важно для нас.)
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Кирилл Михайлов
1671175573
«Матч за третье место на ЧМ – самый большой бред в футболе». Не больше, чем Шалимов - главный тренер профессионального клуба
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ARSteven89
1671176208
Только Шалимова и не спросили! Это утешительный финал, можно дать шанс сыграть тем, кто вообще не появлялся на поле. На ЧМ борются за кубок, это высшее спортивное соревнование, а не дворовый турнир! Медали победителю и остальным вручают за достижения на чемпионате мира (!!!), то есть как и на любом другом высшем международном соревновании.
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SLADE2019
1671176591
По моему, они на пару с Канчельскисом паленки перепили, вот и несут бред, по принципу кто кого переплюнет.
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sv1969
1671177266
Вот его вштырило))
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GreyDM
1671178131
Иди это марокканцам скажи! Для них это сейчас важнейший матч в жизни - возможность доказать всему футбольному сообществу, что всё это не сплошное везение. Лично мне было обидно, что на евро 2008 наши с турками не сыграли этот матч. Звание "Бронзовый призёр ЧЕ" звучит как-то неполноценно что-ли.
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morgan59
1671180098
Матч за третье место для Мароко и для всей Африки будет как будто победа в финале.
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paracetamol
1671180900
Шалимова Урал уже отправил домой, да и не он один!
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Plyash
1671181479
Дурачок,конечно,Шалимов.Третье место - это пьедестал,это бронзовые медали. Чемпионат мира вместе с отбором,это четыре года работы на пределе сил спортсменов со всех континентов.Не зря даже четверьфиналы и полуфиналы считают достижением.А у нас ВВП за это даже звания ЗМС раздаёт.Так что отдыхай,Игорёк,или посчитай лучше,много ли команд за все прошедшие ЧМ бронзу имеют.
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odessakmv
1671183657
что еще про ЧМ может провякать чудо, которое не поехало на ЧМ из-за того, что ему видите ли не доплатили 100$????
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