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    Агент заявил, что европейские клубы обращались в «Оренбург» по трансферу Сычевого

    Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о будущем футболиста.

    «Владимир встретит Новый год и потом будет готовиться к сезону.

    Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Когда будут какие-то движения, об этом узнают, а если не их будет — какой смысл каждый день это обсуждать? Он не так давно продлил контракт. Если бы он хотел уйти, вряд ли бы продлевал контракт.

    По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира — «Оренбург», — заявил Талаев.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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