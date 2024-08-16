«Крылья» отдали Писарского в Первую лигу – в 2022-м он забил 14 голов в 15 матчах РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский перешел в «Сочи» на правах аренды. За новый клуб 28-летний форвард будет выступать под номером 7.
У «Сочи» есть право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.
- В первой части сезона-2022/23 Писарский забил 14 голов за «Оренбург» в 15 матчах в РПЛ и еще 3 мяча в 4 встречах в Кубке России. Тогда он возглавлял гонку бомбаридров вместе с Квинси Промесом. После этого зимой перешел в «Крылья Советов».
- В ноябре 2022-го сыграл 1 матч за сборную России.
- В этом сезоне Писарский провел за «Крылья Советов» 2 встречи. Всего сыграл за самарцев в 40 поединках, забил 7 голов.
Источник: официальный сайт «Сочи»