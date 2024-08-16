Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Крылья» отдали Писарского в Первую лигу – в 2022-м он забил 14 голов в 15 матчах РПЛ

«Крылья» отдали Писарского в Первую лигу – в 2022-м он забил 14 голов в 15 матчах РПЛ

16 августа 2024, 11:40
6

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский перешел в «Сочи» на правах аренды. За новый клуб 28-летний форвард будет выступать под номером 7.

У «Сочи» есть право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.

  • В первой части сезона-2022/23 Писарский забил 14 голов за «Оренбург» в 15 матчах в РПЛ и еще 3 мяча в 4 встречах в Кубке России. Тогда он возглавлял гонку бомбаридров вместе с Квинси Промесом. После этого зимой перешел в «Крылья Советов».
  • В ноябре 2022-го сыграл 1 матч за сборную России.
  • В этом сезоне Писарский провел за «Крылья Советов» 2 встречи. Всего сыграл за самарцев в 40 поединках, забил 7 голов.

Еще по теме:
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно» 1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова 8
Источник: официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Крылья Советов Сочи Писарский Владимир
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1723800783
Я думаю это из-за того что сменил фамилию. Сычевой, гордо звучало. Кровь от крови. А тут фамилия чужого по своей сути человека. Да, отчим, вырастил, но парень предал свой род.
Ответить
sochi-2013
1723801734
Будем надеяться.
Ответить
Skull_Boy
1723803560
Главное что сынок шишки играет, а играет он хреново, но зато в стартовом составе, а этого слили
Ответить
zigbert
1723816439
Его судьба чем то похожа на судьбу Агаларова. Тоже отличался своей результативностью и куда все делось.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1724101376
наигрался парень...
Ответить
Главные новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
1
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
9
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
5
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
3
Все новости
Все новости
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
8
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
5
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
3
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+