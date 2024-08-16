«Крылья» отдали Писарского в Первую лигу – в 2022-м он забил 14 голов в 15 матчах РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский перешел в «Сочи» на правах аренды. За новый клуб 28-летний форвард будет выступать под номером 7.

У «Сочи» есть право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.