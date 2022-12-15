Основной защитник сборной Аргентины мог оказаться в «Зените»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико мог перейти в «Зенит».

«Динамо» не интересовалось Тальяфико. Но я так скажу: к нему в свое время был интерес у «Зенита». Это я знаю точно. При определенных раскладах он мог оказаться в «Зените».

Тальяфико провел 5 матчей на ЧМ-2022.

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