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    «Сделаем все, чтобы этого не случилось». Дешам – о победе Месси на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси в преддверии финала ЧМ-2022.

    «Месси – очень классный игрок, он делает разницу. Он может взять трофей в последнем матче на чемпионате мира? Мы сделаем все, чтобы этого не случилось.

    В ходе турнира Месси играет великолепно. Он часто встречается с мячом. Кажется, он в отличной форме.

    Месси – лучший футболист мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы максимально ограничить его влияние на игру», – заявил Дешам.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).
    • Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 матчах.

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    Источник: Ole

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