«Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот». Касильяс – о пенальти Аргентины в ворота Хорватии

Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс считает ошибочным назначение пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.
- Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
- Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
- Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
- В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.
«Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот», – сказал испанец.
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Источник: 24sata.hr