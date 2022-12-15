«Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот». Касильяс – о пенальти Аргентины в ворота Хорватии

Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс считает ошибочным назначение пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

«Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот», – сказал испанец.

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