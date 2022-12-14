В эти минуты проходит матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко. Форвард африканцев Юссеф Эн-Несири установил антирекорд турнира.

Игрок коснулся мяча три раза за первые 66 минут матча против Франции – это антирекорд на чемпионатах мира среди футболистов, которые проводили 45+ минут за матч.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

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